Еще одна молодая семья получила квартиру в Люберцах по льготной программе

Экономист Маргарита Северьянова переедет в новостройку вместе с двумя сыновьями благодаря льготной программе. Они получат «двушку» на пятом этаже.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, мама с детьми получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Маргарита воспитывает двух сыновей: 11-летнего Андрея и девятилетнего Александра. Ранее они жили вместе с родственниками.

«Наша высотка еще строится. У нас будет „двушка“ на пятом этаже. Новостройки возводят на месте снесенных домов. Это очень хорошее место по транспортной доступности. Там рядом школа, детский сад, стадион», — рассказала женщина.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, которые не владеют собственным жильем и подходят под остальные условия. Подать заявку можно по ссылке. В этом году жилье по программе получит 271 семья.

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