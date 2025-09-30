Еще одна молодая семья из Щелкова приобрела жилье по госпрограмме

Молодая семья Гавриковых из Щелкова получила возможность приобрести трехкомнатную квартиру благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Алексей и Марина воспитывают троих детей — десятилетнего Кирилла, девятилетнюю Настю и двухлетнего Даню.

Ранее многодетная семья снимала жилье. О подпрограмме, которую реализуют в рамках государственной программы Подмосковья «Жилище», они узнали от знакомых и подали заявку.

Теперь родители и дети готовятся к переезду в просторную квартиру.

«Сначала мы хотели купить дом для большой семьи, но потом выбрали все же просторную квартиру в центре города Щелково. Мы очень рады, у каждого будет своя комната. В районе есть все необходимое. Садик для младшего в пешей доступности от дома, старшим до школы проехать всего одну остановку», — рассказала Марина.

В новой квартире уже начался ремонт.

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду условий: возраст супругов до 35 лет, статус нуждающихся в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), наличие регистрации в Московской области, а также подтверждение доходов, позволяющих оплатить 65% стоимости жилья или получить кредит на эту сумму.