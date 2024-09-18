Еще одна молодая семья из Химок приобрела жилье по госпрограмме

Семья Костиных из Химок приобрела двухкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

У Олега и Карины подрастает годовалая Вика. Папа работает на таможне, мама практически все время посвящает дочке.

«Ходим гулять, много времени проводим на воздухе. Дома играем, занимаемся, в процессе сами придумываем разные занятия. Хотим записаться на плавание», — рассказывает мама.

Раньше Костины жили в маленькой квартире с родственниками, а потом узнали о возможности получить субсидию. Поняли, что проходят по критериям программы, подали документы.

«Муж просто смеялся, что я верю в сказки. Однако согласился сходить в МФЦ уточнить информацию. Так получилось, что в очереди перед нами стояла женщина, которая ранее тоже участвовала в жилищной программе Подмосковья. Она подтвердила, что все реально. Так что, когда мы подавали документы, мы уже не сомневались, что все возможно», — говорит Карина.

У Костиных все получилось. С помощью субсидии они уже приобрели «двушку» в новостройке. К новоселью готовятся в следующем году.

Узнать больше о программе «Жилище» и подать заявку можно на портале госуслуг Подмосковья.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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