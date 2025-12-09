Еще одна компания получила грант на развитие в Подмосковье

Компания «Зеленые линии», входящая в холдинг «Союзнаб» в Подмосковье получила грант в размере 35,5 тысячи рублей. Их направят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе на разработку и внедрение новых штаммов замороженных заквасочных культур для молочной отрасли.

Как отметили в региональном Минсельхозе, криогранулиция — это новый стандарт, при котором вещества замораживаются с образованием гранул. Это обеспечивает большую стабильность продукта, повышает его качество и сохраняет метаболическую активность.

Разработку продукта уже завершили, он прошел декларирование соответствия требованиям технического регламента таможенного союза и уже используется в производстве.

Компания работает с 1999 года и специализируется на создании вспомогательных технологических средств для промышленности.

«Поддержка научно-технических разработок в АПК способствует повышению конкурентоспособности подмосковных производителей и внедрению современных технологий», — отметили в ведомстве.