Еще один жилой дом достроили в ЖК «Люберцы»

Новый корпус достроили в жилом комплексе «Люберцы». Туда переедут 176 семей, рассказали в Минжилполитики Подмосковья. Им уже начали вручать ключи.

В 17-этажном доме обустроили квартиры разной площади: от компактных студий до просторных трехкомнатных вариантов. В каждой из них сделали ремонт в нейтральных тонах и установили сантехнику. В соседних домах откроются магазины, бытовые сервисы и многое другое.

Входные группы в здании создали с учетом безбарьерной среды. Для жителей организовали места для хранения колясок.

«Новый корпус образует единый приватный двор еще с тремя новыми жилыми домами. Здесь создали благоустроенную территорию: детские площадки, места для отдыха, прогулочные аллеи и уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Пространство зонируют с помощью озеленения — посадки деревьев кустарников и обустройства газона», — добавили в министерстве.

Жилой комплекс находится в 7,5 километра от МКАД, а ближайшая станция метро «Некрасовка» расположена в шаговой доступности. Рядом находятся Люберецкие карьеры и Салтыковский лесопарк. На территории квартала открыли шесть детских садов, две школы, поликлинику и станцию скорой помощи.