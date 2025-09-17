Еще один врач приобрел квартиру в Химках благодаря соципотеке

В Московской области с 2016 года действует программа «Социальная ипотека», позволяющая медикам приобрести собственное жилье. Недавно квартиру купила невролог детской поликлиники Химкинской клинической больницы Юлия Шабалина.

Она решила стать врачом еще в детстве и работает по профессии уже девять лет.

«Я закончила педиатрический факультет, затем выбрала направление неврологии, поскольку во время обучения эта специальность стала для меня самой интересной. Как и любое направление в медицине неврология стремительно развивается, меняется отношение к, казалось бы, неизлечимым ранее заболеваниям. Это неизменно вдохновляет продолжать работать и помогать пациентам», — рассказала Юлия.

Она узнала о льготной ипотеке из средств массовой информации и подала заявку. Теперь Шабалина является обладательницей квартиры в Химках.

«Наша „двушка“ недалеко от моей работы и школы, где начал обучаться мой сын. Нам было важно, чтобы ребенку не пришлось переходить в другое образовательное учреждение. Еще нам нравится этаж и транспортная доступность», — подчеркнула Юлия.

Программу «Социальная ипотека» реализуют в соответствии с поручением губернатора Московской области. Жилье на льготных условиях могут приобрести не только медики, но также молодые ученые, учителя, начинающие специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Полный список специальностей, представители которых могут подать заявку, доступен на сайте Министерства жилищной политики региона.