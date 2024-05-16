Еще один врач получил жилье в Подмосковье на льготных условиях | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:43 Еще один врач получил жилье в Подмосковье на льготных условиях Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Кардиолог из Красногорска Азиза Овезова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Долгое время она жила в съемной квартире.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Азиза Овезова с детства мечтала стать врачом, и поступила в профильный вуз сразу после окончания школы. Стаж работы кардиолога подходит к восьми годам.

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«Без сердца люди не живут, этот орган самый важный у человека. Люди приходят с жалобами на то, что болит сердце. Часто встречается нарушение ритма. После лечения видишь результат — улучшение состояния пациента и качества его жизни», — рассказала она.

Благодаря программе социальной ипотеки Азиза Овезова приобрела собственную однокомнатную квартиру в 15-ти минутах езды от работы.

С 2016 года получить свое жилье на льготных условиях могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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