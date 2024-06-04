Еще один врач получил квартиру в Люберцах по льготной программе

Еще один врач из Люберец получила новое жилье по льготной программе. Терапевт Анна Бильтагурова приобрела квартиру по социальной ипотеке для своей семьи.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анна работает участковым терапевтов в Люберецкой областной больнице, ее стаж приближается к 20 годам.

«Работу свою люблю, нравится помогать людям. Очень мотивирует, когда получается вовремя перехватить серьезное заболевание. Ведь лечение начинается именно с прихода в кабинет терапевта, дальше мы направляем пациента согласно обследованию», — рассказала она.

Около 10 лет семья Бильтагуровых снимала жилье. После участия в программе поддержки они смогли приобрести собственную квартиру в том же районе.

«Мы выбрали дом недалеко от того, где снимали раньше. Район нам хорошо знаком. Мне пешком дойти до работы. Здесь дочка ходит в школу, сын уже студент. Теперь у нас своя „трешка“. Взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Уже живем. В новой квартире нравится все. Больше всего, то что она есть», — рассказала Анна.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. Получить собственное жилье по ней могут учителя, медики, молодые ученые и другие специалисты.

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