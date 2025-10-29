Еще один учитель из Люберец приобрел квартиру в Люберцах благодаря соципотеке

Учитель математики из школы № 51 в Люберцах приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке. Вместе с семьей педагог переехал в просторную двушку.

Карина Борискина преподает математику в школе № 51. Ее стаж составляет 14 лет. О социальной ипотеке девушка узнала от заместителя директора. Программа оказалась кстати: недавно педагог переехал в Люберцы из ростовской области вместе с семьей.

«Наша двушка в строящемся доме, уже скоро должны выдать ключи. Она идет с частичной отделкой, потом купим мебель и будем переезжать. Мы с мужем вместе работаем в школе и нам было важно, чтобы наша новая квартира находилась недалеко от работы. ЖК „Томилино Парк“ отвечал необходимым требованиям, поэтому решили, что будем жить там», — рассказала Карина.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут приобрести медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.