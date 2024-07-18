Еще один ученый приобрел квартиру по льготной ипотеке во Фрязине

Ученый из Фрязина Владимир Горяйнов приобрел квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Он переедет в новую «Трешку» вместе с женой.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Владимир руководит лабораторией аддитивных технологий в Научно-производственном предприятии «Исток» более семи лет. Там занимаются прототипированием и созданием 3D-моделей, рассказал ученый. В новую квартиру он переедет вместе с супругой. Раньше пара жила в съемном жилье.

«Район мы менять не стали. Здесь все удобно и близко до работы. В квартире делаем ремонт, у нас будет минимализм. Больше всего радует, то, что жилье свое и просторное», — рассказывает он.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье на льготных условиях могут учителя, воспитатели, медики и другие специалисты. В этом году участниками стали 295 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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