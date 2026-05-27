Еще один цифровой помощник начнет работать в Истре

В рамках цифровой трансформации запущен ассистент «ИИ-анализ закупок». За четыре месяца тестирования он доказал, что проверять документы по 44-ФЗ теперь могут не только юристы, но и алгоритмы.

Система создана для проверки закупочной документации: технического задания, извещения и проекта контракта. Нейросеть сверяет даты, объемы и цены, выявляет «красные флаги» и рискованные формулировки.

Результат — структурированный отчет. Но главное — скорость: раньше ручная проверка документов занимала несколько часов, теперь ассистент укладывается в минуты. При этом снизился риск жалоб со стороны участников торгов: ошибки отсеиваются до публикации извещения.

Изначально проект работал на базе одной платформы, но после успешного пилотного тестирования команда администрации округа выделила его в отдельное веб-приложение.

Особенность системы — самообучение. Алгоритм адаптируется к изменениям в законодательстве и дополняется функционалом для решения задач любой сложности.