Еще один случай незаконного пользования землей пресекли в Мытищах

Суд обязал жителя деревни Ховрино в Мытищах снести самовольно возведенные объекты на неразграниченном государственном земельном участке, которым он пользовался более 10 лет. Нарушитель должен демонтировать ограждение и все постройки в течение месяца.

Администрация подала иск на жителя деревни Ховрино в Мытищах, который несколько лет незаконно владел государственной территорией. Суд обязал нарушителя самовольно освободить участок земли, не принадлежащий ему, и снести все не зарегистрированные постройки.

Если хозяин предпочтет проигнорировать демонтаж построек, то снос проведут силами администрации Мытищ с последующим взысканием расходов и неустойки с нарушителя. Каждый просроченный день выйдет нарушителю в штраф за неустойку.

Житель Ховрино отличился еще и незаконным гаражом-автосервисом, который он разместил на соседнем земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства. Нелегальный бизнес по решению суда ждет та же участь — демонтаж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».