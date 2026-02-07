Еще один сквер благоустроили в Люберцах

В поселке Малаховка городского округа Люберцы завершены работы по благоустройству Сквера Победы и капитальному ремонту Мемориала, посвященного жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы выполнены в рамках муниципального контракта на ремонт памятников и объектов воинской славы.

На Мемориале полностью заменена облицовочная плитка, установлены обновленные гранитные плиты с именами павших героев, а для освещения в темное время суток смонтирована современная архитектурная подсветка. В самом сквере отремонтированы пешеходные дорожки с заменой брусчатки, установлены новые удобные скамейки для отдыха.

«Гранитные плиты мемориала были дополнены 36 новыми фамилиями наших земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодарю родственников Героев за активность и вклад в сохранение исторической памяти», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Люберецкий округ является одним из лидеров Московской области по реализации программ благоустройства. За последние три года на территории округа были приведены в порядок 20 общественных пространств и 92 двора, что существенно повысило качество городской среды для жителей.