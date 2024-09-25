Еще один пункт вакцинации от гриппа открыли в Химках

Пункт вакцинации от гриппа открылся в торговом центре «МЕГА» в Химках. Сделать прививку может любой желающий на первом этаже здания.

Точка вакцинации открыта по будням с 15:00 до 19:00 и по субботам с 12:00 до 16:00. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Пункт находится на первом этаже, рядом с зоомагазином и аптекой. Чтобы уточнить путь до точки, можно обратиться за помощью на стойку информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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