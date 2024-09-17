Еще один природный пожар потушили недалеко от поселка Фокино

Природный пожар заметили с помощью системы мониторинга в Орехово-Зуевском округе 16 сентября. Возгорание на площади 0,1 гектара зафиксировали в Яковлевском участковом лесничестве, в километре от поселка Фокино.

На место возгорания направили семь машин и 12 лесных пожарных. Из-за ветра огонь быстро распространялся и вскоре площадь под ним увеличилась вдвое. Специалистам потребовалось больше четырех часов, чтобы затушить пожар.

Комлесхоз Подмосковья направил материалы дела в надзорные органы. Идет поиск подозреваемых в поджоге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».