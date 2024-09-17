Сегодня 10:13 Еще один природный пожар потушили недалеко от поселка Фокино Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Природный пожар заметили с помощью системы мониторинга в Орехово-Зуевском округе 16 сентября. Возгорание на площади 0,1 гектара зафиксировали в Яковлевском участковом лесничестве, в километре от поселка Фокино.
На место возгорания направили семь машин и 12 лесных пожарных. Из-за ветра огонь быстро распространялся и вскоре площадь под ним увеличилась вдвое. Специалистам потребовалось больше четырех часов, чтобы затушить пожар.
Комлесхоз Подмосковья направил материалы дела в надзорные органы. Идет поиск подозреваемых в поджоге.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.
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