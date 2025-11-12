Еще один педагог из Одинцова приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Педагог из Одинцовского округа Мария Черемисинова преподает физкультуру в Голицынской школе № 1. Благодаря участию в жилищной программе она переедет в собственную двухкомнатную квартиру.

Теперь ее семья будет жить в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа.

«Мне нравится, что он очень тихий и уютный, нет городской суеты. Наша квартира приобретена на вторичном рынке, поэтому делаем небольшой ремонт, обустраиваем, наверное, через месяц уже отметим новоселье. Теперь каждому члену семьи хватит места для отдыха, а в кухне-гостиной мы поставим большую елку», — отметила Мария.

В Московской области действует программа «Социальная ипотека» в рамках региональной госпрограммы «Жилище». Она помогает решить жилищный вопрос врачам и среднему медперсоналу, преподавателям и учителям, а также научным сотрудникам. Эти категории граждан могут получить льготную ипотеку и социальную выплату на первоначальный взнос.