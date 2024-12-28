Еще один незаконный хостел снесут в Мытищах по решению суда

Расположенный в деревне Челобитьево городского округа Мытищи трехэтажный хостел снесут по решению суда в течение месяца. Экспертиза выявила несколько нарушений градостроительных, экологических и других норм.

Здание возвели на Шоссейной улице в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Судебная экспертиза показала, что это хостел, который построили под видом многоквартирного дома. При возведении владелец здания нарушил нормы землепользования, застройки, а также градостроительные, санитарные, экологические и противопожарные нормы.

Администрация Мытищ подала иск в Мытищинский городской суд о сносе самовольной постройки. Суд требование удовлетворил. По его решению предприниматель обязан снести здание в течение месяца. Если он требование суда проигнорирует, строение ликвидирует администрация муниципалитета, а с владельца взыщет все понесенные расходы.