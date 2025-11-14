Еще один нестационарный торговый объект снесли в Котельниках

В городском округе Котельники продолжается работа по упорядочиванию объектов нестационарной торговли, в муниципалитете пересматривают схемы их размещения. Так, на 3-м Покровском проезде демонтировали павильон с тремя входными группами.

Это металлическая конструкция общей площадью 79,9 квадратных метров. Ее снесли после того, как собственник не выполнил предписание о самостоятельном демонтаже, вступившее в силу по решению суда.

Отметим, что это уже семнадцатый объект нестационарной торговли, который ликвидируют в муниципалитете с начала текущего года. По словам главы городского округа Котельники Михаила Соболева, работа по приведению торговой инфраструктуры в соответствие с новыми требованиями в муниципалитете продолжится.

