Еще один мультистобалльник определился в Люберцах

В городском округе Люберцы стали известны новые результаты единого государственного экзамена. Среди выпускников появился еще один мультистобалльник, а также несколько школьников, набравших максимальные баллы по физике.

Выпускник гимназии № 56 Егор Мацыгура показал максимальный результат сразу по двум предметам — физике и математике. Его достижение стало одним из самых заметных в текущей экзаменационной кампании в округе.

Высокие результаты также продемонстрировали и другие школьники. Сто баллов по физике получили три одиннадцатиклассника: Георгий Пшенов из лицея № 4, Иван Жулин из лицея № 12 и Кирилл Бабичев из гимназии № 16 «Интерес». Все они показали уверенное знание предмета и вошли в число лучших выпускников округа.

«Наивысший балл на экзамене по физике получили Георгий Пшенов (лицей № 4), Иван Жулин (лицей № 12) и Кирилл Бабичев (гимназия № 16 „Интерес“). Поздравляю ребят, их наставников и родителей!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

По данным администрации, в округе уже зафиксировано 22 высоких результата на ЕГЭ. Среди них пять стобалльных работ по литературе, три по химии, пять по русскому языку, пять по математике и четыре по физике. Отдельно отмечен выпускник гимназии № 16 «Интерес» Никита Нестеров, который дважды набрал 100 баллов — по химии и русскому языку.