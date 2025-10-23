Еще один многоэтажный дом ввели в эксплуатацию в Левобережье в Дубне

Строительство комфортабельного дома по лучшим стандартам Московской области завершили в районе особой экономической зоны на улице Программистов. Скоро здесь отметят новоселье 123 семьи.

Квартиры в доме приобрели в первую очередь сотрудники предприятий особой экономической зоны «Дубна». Первые ключи жильцам вручили в торжественной обстановке. Среди новоселов — Милана Куклина, которая трудится в управляющей компании особой экономической зоны ведущим инженером по строительству, а переехала в Дубну из Набережных Челнов.

«Когда проехались по городу, то сразу обратили внимание на этот комплекс, который непосредственно в близости к моему месту работы находится. Отличные видовые характеристики, планировочные решения понравились», — поделилась Милана Куклина.

Район с жилой застройкой в районе особой экономической зоны планируют расширять и дальше.

«Очень значима поддержка правительства региона и лично губернатора Андрея Воробьева. Когда он бывает в Дубне, всегда акцентирует внимание на том, что без жилищного строительства не будет развития ВПК и предприятий особой экономической зоны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.