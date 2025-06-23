Еще один медик приобрел квартиру в Люберцах благодаря социальной ипотеке

Сергей Петров, медбрат детской поликлиники № 2 в Московской области, стал обладателем собственного жилья благодаря программе «Социальная ипотека». Семья специалиста скоро переедет в новую трехкомнатную квартиру в строящемся ЖК «Новотомилино» в Люберцах.

Сергей работает в медицине уже более 13 лет. Сейчас он работает в поликлинике Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Учиться в институте у меня возможности не было, но я самостоятельно поступил в колледж и закончил его хорошо, можно сказать с отличием. Сейчас в моей работе мне нравится общение с маленькими пациентами и их родителями. Приносит удовольствие, когда ты действительно помогаешь, когда пациенты уходят с улыбкой на лице и благодарят за помощь, это очень приятно», — поделился Сергей.

О возможности улучшить жилищные условия он узнал от коллег, которые уже воспользовались льготной ипотекой. После оформления документов семья Петровых выбрала квартиру в новом микрорайоне.

«С семьей ездили смотреть, посоветовались и решили остановить свой выбор именно на этом варианте. Сдача дома запланирована на декабрь 2026 года, очень ждем, когда сможем отпраздновать новоселье!», — рассказал счастливый обладатель жилья.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Она позволяет медицинским работникам, учителям, молодым ученым и другим специалистам приобрести жилье на льготных условиях.

Подробную информацию о требованиях к участникам и условиях программы можно найти на сайте Министерства жилищной политики Московской области.