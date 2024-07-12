Еще один медик приобрел квартиру по программе льготной ипотеки в Домодедове

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Участковый педиатр из Домодедова Ирина Садонцева приобрела собственную квартиру по программе социальной ипотеки.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Ирина Садонцева работает участковым педиатров в Домодедовской центральной городской больнице почти 20 лет. В новую квартиру она переехала из служебного жилья вместе с двумя детьми. О программе ей рассказали коллеги.

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Теперь у каждого есть своя комната. Все очень нравится: близко к работе, к школе, район замечательный», — рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней приобрести квартиру на льготных условиях могут учителя, медики, воспитатели, тренеры, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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