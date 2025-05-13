Еще один магазин в Мытищах оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи провели рейд для выявления незаконной продажи алкоголя. Проверка прошла в продуктовом магазине на улице Астрахова в многоквартирном доме № 4 и в гипермаркете «Пятерочка».

Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Александра Кармишева отметила, что на первой точке магазин соблюдает законодательство. «Пятерочка» на улице Астрахова в доме № 12 А не могла похвастаться таким же результатом. Во время рейда комиссия выявила незаконную продажу алкогольной продукции, которую изъяли полицейские. Представители правоохранительных органов составили протоколы об административном правонарушении. В результате рейда приняли решение привлечь к ответственности общество с ограниченной ответственностью «Агроторг».

«Я считаю, что у предпринимателей был разумный срок для приведения своих торговых объектов в соответствие с действующим законодательством. Несмотря на регулярный мониторинг и проверки торговых точек, многие предприниматели, к сожалению, продолжают игнорировать нормы. Таким образом, мы вынуждены привлекать их к ответственности и изымать товары», — пояснила Александра Кармишева.