Еще один лесной пожар потушили в Ступине

Второй за сутки лесной пожар обнаружили в городском округе Ступино 2 сентября. Дым увидели с помощью системы видеомониторинга.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что на место направили девять машин и 24 пожарных. Вскоре из-за ветра площадь пожара увеличилась с 0,3 до одного гектара. Сотрудникам п отребовалось чуть менее семи часов, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — действия человека. Лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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