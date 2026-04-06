Еще один корпус построили в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В Люберцах ввели в эксплуатацию очередной корпус жилого комплекса «Томилино Парк». Разрешение на запуск 17-этажного дома выдало группе «Самолет» Министерство жилищной политики Подмосковья.

Глава ведомства Елена Волкова отметила, что новостройке уже присвоили официальный адрес: улица академика Северина, дом № 3/6.

Монолитно-кирпичное здание состоит из трех секций. Там расположили 464 квартиры, а общая площадь жилых помещений превысила 19 тысяч квадратных метров. Под землей оборудовали 112 кладовок.

Первый этаж отдали под коммерцию: почти 1200 квадратных метров займут магазины, сервисные службы и точки досуга. Входные группы сделали на уровне тротуара — это часть безбарьерной среды. В каждой секции предусмотрели комнаты для колясок, велосипедов и самокатов. Общие холлы оформили в спокойных природных тонах.

Дворы и прогулочные зоны благоустраивают с использованием натуральных материалов естественной гаммы, а пешеходные маршруты проложили так, чтобы передвигаться внутри квартала было максимально удобно.

Застройщик делает ставку на самодостаточную среду: в районе уже работают два детских сада на 720 мест и две школы на две тысячи учеников.

В 2026 этом году планируют достроить еще одну школу на 1100 мест и поликлинику, а в планах — появление дополнительного садика и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Полностью возведение «Томилино Парка» завершат в 2030 году. Всего там появятся 25 корпусов высотой до 17 этажей, а площадь жилья достигнет 650 тысяч квадратных метров.

Комплекс находится в 10 километрах от МКАД рядом со станцией метро «Котельники». В пешей доступности расположены Томилинский лесопарк и Волкушинский карьер с пляжем. Предусмотрен собственный выход в заповедник, где проложены экотропы и есть зеленые лужайки для отдыха.