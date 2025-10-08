Еще один инженер приобрел квартиру в Люберцах благодаря соципотеке

Специалист трудится на Научно-производственном предприятии «Звезда» имени академика Г. И. Северина. Его профессиональный стаж достиг уже 11 лет.

«Специальность выбрал на четвертом курсе университета, где познакомился с работой конструктора и принял участие в нескольких проектах. В моей работе самое главное „поженить“ техзадание и конструкторскую документацию в готовом продукте. Нравится разнообразие задач, широкий круг обязанностей и приятный коллектив», — рассказал Дмитрий.

О программе поддержки он узнал от коллег и друзей. Собственного жилья в Подмосковье у него не было, однако теперь он является обладателем двухкомнатной квартиры, где уже начался ремонт.

«Поскольку все мое детство прошло в частном доме, я искал жилье преимущественно на первом этаже, хотя бы с небольшим палисадником. Свою квартиру я нашел на вторичном рынке, чему безумно рад, и еще остались средства сделать ремонт», — признался Шкилев.

Дом находится недалеко от места работы конструктора, что является дополнительным преимуществом.

Программа «Социальная ипотека», которую реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора, позволяет обзавестись собственным жильем медикам, учителям, молодым ученым, начинающим специалистам в области оборонно-промышленного комплекса и тренерам.

С условиями получения поддержки и полным перечнем специальностей, которые могут на нее претендовать, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.