Еще один фельдшер приобрел квартиру в Балашихе по соципотеке

Фельдшер Елена Романова приобрела квартиру в Балашихе благодаря социальной ипотеке. Женщина трудится на Железнодорожной подстанции скорой помощи, а ее общий стаж составляет 10 лет. Теперь она будет жить рядом с местом работы.

Как рассказали в регионально Минжилполитики, Елена решила принять участие в программе сразу после декрета. Вместе с супругом и ребенком она переедет в просторную двушку из съемного жилья.

«Жилье взяли в Железнодорожном. Район с развитой инфраструктурой и недалеко от работы, а рядом есть сад и школа, станция МЦД-4 в пешей доступности. Мужу тоже до работы минут 20 пешком. А главное, как говорит сын: „У нас теперь большой домик!“. У него будет своя комната и большое пространство для игр», — поделилась Елена.

Программа действует в регионе с 2016 года. По ней собственные квартиры могут получить медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.