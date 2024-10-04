Еще один дом поставили на кадастр в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах

Еще один дом поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Там смогут поселиться более 980 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, благодаря постановке дома на кадастровый учет новоселы смогут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы.

Площадь здания составила 72,7 тысячи квадратных метров. В коммерческих помещениях откроют два поликлинических учреждения.

На территории ЖК уже построили все запланированные дома и школу, продолжается возведение детского сада.

«Концепция проекта построена на творчестве поэта и писателя Михаила Лермонтова. Отсылку к произведениям автора можно увидеть в элементах оформления ЖК, интерьерах входных групп и благоустройстве», — добавили в ведомстве.

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