Еще один дом для переселенцев из аварийного жиля построили в Краснозаводске

Многоквартирный жилой дом построили на улице Строителей в Краснозаводске. Туда из аварийных помещений переедут 38 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новостройку переедут 138 человек, которые раньше жили в аварийных домах на улицах 1 Мая, Трудовые резервы и в Больничном переулке.

Здание построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

В Сергиевом Посаде продолжают строить еще четыре дома для переселенцев на Театральной улице в Краснозаводске, а также на улицах Владимирской и 2-й Кирпичный завод.

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