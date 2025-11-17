Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в Жуковском

Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в ЖК «Старт» в Жуковском. Новоселье уже отметили 236 человек.

Ключи от 106 квартир получили 236 человек, которые раньше жили в восьми аварийных домах микрорайона «Ильинка».

Как отметили в региональном Минстрое, новый дом возвели благодаря госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Всего благодаря возведению ЖК «Старт» расселили 4,1 тысячи квадратных метров аварийных помещений. Еще 86 человек получили сертификаты. Ранее об их преимуществах напомнил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что ежегодно в Подмосковье переселенцам предоставляют три тысячи квартир.