«Люди любят свои города и не хотят уезжать». Воробьев — о переселении жителей аварийных домов в новостройки

В рамках госпрограммы до 2028 года в Волоколамске расселят 22 аварийных жилых дома. Жители пяти из них уже получили новые квартиры или сертификаты. С новоселами пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача — сделать так, чтобы люди не уезжали из отдаленных территорий. Когда мы ввели жилищный сертификат, было беспокойство, что те, кто его получат, тут же переедут, например, в Химки. Но не тут то было. Люди любят свои города и не хотят уезжать из Шатуры, Волоколамска, Шаховской или Серебряных Прудов», — сказал Воробьев. В рамках второго этапа расселения аварийных домов жилищные условия в Волоколамске уже улучшили 187 человек. Еще 246 переедут до конца 2028 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Квартиры переселенцы получили в пятиэтажках на 2-м Шаховском проезде. «Мы очень рады, что теперь вы можете здесь планировать свое будущее. Важно, чтобы помимо квартир была создана вся инфраструктура. Здесь деткам можно буквально перейти через дорогу, и они уже в школе», — добавил губернатор. По словам представителя застройщика Сергея Сорокина, в каждом доме обустроили по 98 квартир. По программе переселения туда въехал 51 человек. В пешей доступности от новостроек — лучшая школа города, а также поликлиника, больница, дворец спорта и бассейн.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Сертификатами в Волоколамске уже воспользовались 15 собственников аварийных помещений. Еще 22 заявки подали семьи, которые живут в таких квартирах по договорам соцнайма. «Собственники аварийного жилья и раньше имели право получить сертификат, а те, кто жил по соцнайму, а это 30-35%, вынуждены были ждать, пока построят дом под переселение. Это был серьезный барьер. И в результате поправки в закон им тоже дали возможность взять сертификат и практически сразу же переехать», — сказал губернатор. Он напомнил, что ежегодно в Подмосковье переселенцам предоставляют три тысячи квартир. Эту работу ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».