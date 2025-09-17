Еще один доброволец заключил в Балашихе контракт на военную службу

В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе один из добровольцев поделился своей историей возвращения на службу. В 2022 году он заключил контракт с российской армией и проходил службу в Запорожской области.

В апреле 2025 года был уволен из рядов Вооруженных Сил РФ. Однако, учитывая, что там у него осталось много знакомых и друзей — не смог оставаться дома и решил вернуться обратно. «Моя цель — продолжать службу до полной победы», — рассказал доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе — это современное учреждение, которое оказывает комплексную поддержку всем желающим пройти службу по контракту. Здесь не только проводят медицинское освидетельствование, необходимое для подтверждения годности к службе, но и помогают оформить полный пакет документов, открыть банковские счета для получения заработной платы, предоставляют юридические консультации и оформляют справки о полагающихся льготах и социальных выплатах. Кроме того, в Центре проводится первичное обучение, которое помогает новобранцам быстро адаптироваться к военной службе.

Бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на широкий спектр мер социальной поддержки. Это включает в себя обеспечение жильем, медицинское обслуживание, льготы при получении образования и другие гарантии, которые помогают военнослужащим и их семьям чувствовать себя защищенными и уверенными в будущем.

Центр спецподготовки «Витязь» расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Для удобства граждан работают несколько каналов связи: телефон +7 (498) 732-80-47, а также номера для общения через WhatsApp и Telegram +7 919 446-64-02, +7 (905) 775-40-30 и +7 (905) 775-40-90. Подробности о работе Центра и условиях службы можно найти на официальном сайте контрактмо.рф.