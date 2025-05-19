Еще один детский сад построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новый детский сад продолжают строить в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 360 мест и уже готов на 44% — завершены основные строительные работы, идет монтаж инженерных систем.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров будет полностью укомплектовано для комфортного пребывания детей. На территории обустроят игровые и спортивные площадки с современным оборудованием. Сейчас на объекте трудятся около 200 человек.

«Для развития детей в здании появятся музыкальный и спортивный залы, а также комната для творческих занятий. Предусмотрены кабинеты специалистов — логопеда, психолога и медработника. Пищеблок полного цикла обеспечит детей сбалансированным и здоровым питанием», — отметили в министерстве.

Это уже третий детский сад в комплексе, где также работают две школы и строится поликлиника.