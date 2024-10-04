Еще один частный дом газифицировали по социальной программе в Мытищах

Как рассказал хозяин дома, о социальной программе он узнал из интернета. Дом еще строят, поэтому полностью семья в него пока не переехала.

«До этого, когда временно жили, отапливались электричеством. Выходило очень дорого — 30 тысяч в месяц. Газ — это дешевое отопление, горячая вода. Сделали нам все хорошо, я доволен», — добавил он.

Владелец дома — ветеран боевых действий, работы по газификации ему провели бесплатно, а также установили оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Напомним, к льготным категориям граждан относятся многодетные семьи, члены семьи участников и ветеранов Великой Отечественной войны, граждане, мобилизованные на военную службу Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, или один из членов их семьи, ветераны боевых действий и ряд других льготных категорий. Весь перечень можно посмотреть на здесь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».