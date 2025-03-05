Еще один бесплатный автобус запустили до станции МЦД «Одинцово»

Второй бесплатный автобус до станции «Одинцово» первого Московского центрального диаметра запустили в микрорайоне «Равновесие». Рейс ходит каждый день в графике с 6:20 до 22:30.

Запуск бесплатного трансфера для жителей стал частью программы развития транспортной инфраструктуры в жилом квартале. Еще в микрорайоне до 2029 года собираются возвести поликлинику, два детских сада общей вместимостью 600 мест, общеобразовательную школу на 1875 учащихся, а также ряд других социальных и транспортных объектов.

Ранее девелопер проекта организовал бесплатный микроавтобусный маршрут до станции «Жаворонки». Транспорт движется по кругу от ЖК «Равновесие», д. 6, до станции «Жаворонки» Белорусского направления с остановкой у гипермаркета «Глобус». Микроавтобусы работают ежедневно с 7:00 до 22:00.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.