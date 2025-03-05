Еще несколько незаконных торговых объектов снесли в Истре

Две нестационарные торговые точки проверили и снесли в деревне Кострово. Один объект находился на земельном участке, снятом с кадастрового учета, а второй был заброшенным самостроем.

Такие проверки в округе устраивают постоянно и учитывают соблюдение правил торговли, договорных отношений и соответствие архитектурному облику.

В ближайшее время на территории муниципалитета демонтируют еще 30 незаконных точек. 24 из них нарушили условия договора, а шесть торговых объектов незаконно осуществляли деятельность на муниципальной земле.

В данный момент готовятся материалы для подачи исков в суд для принятия решения о демонтаже еще трех объектов НТО, которые располагаются на частной земле и используются не по назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что Московская область открыта для бизнеса и привлечения инвесторов.