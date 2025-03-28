Еще несколько незаконных построек снесли в Мытищах

Владелец объектов нарушил правила землепользования и эксплуатации участка. Выявить подобные нарушения помогли старосты поселений и активные жители.

Снос нескольких незаконных объектов по решению Мытищинского городского суда провели в деревне Сухарево. Владелец земельного участка вместо сельскохозяйственных работ организовал на нем промышленное производство, нарушив гражданское и земельное законодательство. Возведенные на участке объекты не имели разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.

Результатом совместной работы сотрудников управления по выявлению и ликвидации самовольных построек администрации муниципалитета и инспекторов Главгостройнадзора Подмосковья стали снос незаконных построек и наведение порядка в сфере землепользования.

Важную работу в выявлении самостроев выполнили старосты сельских населенных пунктов и активные жители. Работу по ликвидации незаконных построек продолжат.

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