Еще несколько незаконных построек снесли в Мытищах

Снос нескольких незаконных объектов по решению Мытищинского городского суда провели в деревне Сухарево. Владелец земельного участка вместо сельскохозяйственных работ организовал на нем промышленное производство, нарушив гражданское и земельное законодательство. Возведенные на участке объекты не имели разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.



Результатом совместной работы сотрудников управления по выявлению и ликвидации самовольных построек администрации муниципалитета и инспекторов Главгостройнадзора Подмосковья стали снос незаконных построек и наведение порядка в сфере землепользования.

Важную работу в выявлении самостроев выполнили старосты сельских населенных пунктов и активные жители. Работу по ликвидации незаконных построек продолжат.