Еще несколько муниципальных дорог отремонтировали в Воскресенске

Масштабные работы по приведению в порядок муниципальных дорог продолжаются в городском округе. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сотрудники подрядной организации в минувшие выходные закончили работы на улицах Луговой и Молчанке в микрорайоне Медведка в Воскресенске, а также на Школьной улице в поселке Хорлово. В ближайшее время дорожные службы приступят к нанесению разметки и установке искусственных неровностей.

Также завершается ремонт на улице Королева в микрорайоне Медведка. Сейчас рабочие укладывают новое асфальтовое покрытие на этом участке.

Общий объем работ в 2025 году составит более 22 километров на 68 участках муниципальных дорог. Полностью завершить все работы планируют до октября.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.