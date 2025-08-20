Еще на четырех участках региональных дорог обновят асфальт в Можайском округе

В Можайском округе полным ходом идет ремонт региональных дорог. В настоящее время специалисты «Мосавтодора» завершили фрезерование старого дорожного полотна на участке трассы «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка».
Благодаря фрезеровке удалили все старое покрытие, выровняли поверхность и создали прочное основание для укладки нового асфальтобетона.
Ремонт полотна продолжается на двух участках дороги «Бородино — Бабынино». От деревни Косьмово до деревни Антоново завершают укладку нового асфальта. На участке, идущем вдоль деревень Поминово и Фалилеево, снимают старое покрытие.
Всего в Можайском округе в этом году отремонтируют почти 43 километра дорожного полотна на 15 участках региональных дорог и более 15 километров на 13 участках муниципальных дорог.
На сегодняшний день работы завершены на участках дорог «Клементьево — Настасьино — Лесное», «Можайск — Клементьево — Руза», «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» и «Бородино — Бабынино».
