Еще на 6 улицах в Люберцах провели линии освещения

В городском округе Люберцы в 2025 году благодаря губернаторской программе «Светлый город» провели линии освещения и установили 149 новых светодиодных светильников. До конца сезона планируют установить еще 30 на Озерной улице в поселке Красково.

Адреса, где строят линии освещения, определили с учетом обращений жителей, которые поступали во время выездных администраций и в соцсетях.

«Всего в этом сезоне линии освещения построим по семи адресам: 149 светильников уже установили, из них 37 на улице Чехова и Лорха в поселке Красково, 29 светильников в поселке Малаховка на Рельсовой и Южной улицах, в Люберцах на улице Гоголя установили 12 светильников, в деревне Токарево на Старой улице — 71 светильник», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

Сейчас специалисты проводят линии освещения на Озерной улице в поселке Красково. Там появятся 30 новых уличных фонарей.

Отметим, что ранее по просьбам местных жителей вдоль домов № 24Б/1, № 32/2, № 32 и № 28/3 на улице Буденного в поселке Марусино провели линию освещения. Специалисты добавили две опоры, повесили 12 светильников, проложили 300 метров электролинии и кронировали деревья.