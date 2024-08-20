Еще двое детей-сирот получили жилищные сертификаты в Жуковском

Алексей, окончивший колледж «Московия», в настоящее время работает по специальности. Ему в поиске жилья активно помогает старшая сестра. Валерия, студентка медицинского колледжа в Москве, успешно завершила второй курс обучения. В выборе места жительства ей содействуют бабушка и тетя.

Сертификат предоставляет ребятам право на однократную выплату для покупки жилья на территории Московской области. Они планируют реализовать свои сертификаты в течение двух месяцев и уже присматривают квартиры для проживания именно в Жуковском.

«Пусть в стенах ваших новых квартир будут только радостные моменты, и пусть они станут для вас настоящим домом», — пожелала Алексею и Валерии заместитель главы города Юлия Степанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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