Еще две семейные фермы из Подмосковья получили гранты на развитие

Подмосковные семейные фермы получили свыше 52 миллионов рублей грантов на развитие хозяйств. Их получили хозяйства, занимающиеся животноводством и выращиванием ягод.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, принять участие в грантовом конкурсе могли зарегистрированные в регионе не менее года аграрии, у которых нет задолженностей. При этом не менее двух руководителей фермы должны быть родственниками.

По словам главы министерства Сергея Двойных, после завершения приема заявок комиссия проверяет их на соблюдение условий и требований, а затем хозяйство проходит очное собеседование.

«Так, по итогам конкурсного отбора, гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 миллиона рублей предоставлены хозяйству в городском округе Ступино, основным видом деятельности которого является молочное животноводство, и хозяйство из Щелкова, которое специализируется на выращивании ягод: земляники садовой, малины, голубики», — рассказал министр.

Использовать полученные средства победители могут для расширения земельных участков, модернизацию или строительство складов, а также для погашения части инвестиционного кредита и другие цели.

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