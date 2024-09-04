Еще две семейные фермы из Подмосковья получили гранты на развитие

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные семейные фермы получили свыше 52 миллионов рублей грантов на развитие хозяйств. Их получили хозяйства, занимающиеся животноводством и выращиванием ягод.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, принять участие в грантовом конкурсе могли зарегистрированные в регионе не менее года аграрии, у которых нет задолженностей. При этом не менее двух руководителей фермы должны быть родственниками.

По словам главы министерства Сергея Двойных, после завершения приема заявок комиссия проверяет их на соблюдение условий и требований, а затем хозяйство проходит очное собеседование.

«Так, по итогам конкурсного отбора, гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 миллиона рублей предоставлены хозяйству в городском округе Ступино, основным видом деятельности которого является молочное животноводство, и хозяйство из Щелкова, которое специализируется на выращивании ягод: земляники садовой, малины, голубики», — рассказал министр.

Использовать полученные средства победители могут для расширения земельных участков, модернизацию или строительство складов, а также для погашения части инвестиционного кредита и другие цели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Ты квадробер, не дай Бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

«Принципиально важное значение». Губернатор Воробьев — о модернизации системы ЖКХ в Раменском

Фото: Евгений Пронин

Что такое фудшеринг и нужен ли он в России

Peter Zschunke/dpa

Сделки на стопе. Жители кубанского поселка пожаловались на местный Росреестр

Konstantin Kokoshkin

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте