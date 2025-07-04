Еще две подстанции скорой помощи откроют в Ленинском округе в 2025 году

Новые подстанции строятся на тех территориях муниципалитета, которые сегодня удалены от действующих постов скорой помощи. До конца текущего года появятся пункты скорой в Суханово и в жилом комплексе«1-й Донской».

До 2029 года появятся подстанции в селах Ермолино, Остров, деревнях Дальние Прудищи и Мисайлово, рассказал глава администрации округа Станислав Каторов. «Нам принципиально важно, чтобы экстренная медицинская помощь была одинаково доступна всем нашим жителям», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Сотрудники Видновской подстанции службы скорой медицинской помощи Московской области отметили, что современные технологии позволили сократить время приема звонка до двух минут.

«Но бывают случаи, когда звонящий настолько волнуется, что не может четко сформулировать ответы на вопросы оператора. Обработка таких вызовов происходит медленнее, так как приходится задавать наводящие вопросы и помогать человеку описать ситуацию», — рассказала диспетчер по приему вызовов Татьяны Сергиенко.

Чтобы ускорить приезд бригады, необходимо назвать адрес, личные данные и возраст того, кому требуется помощь, и четко описать симптомы. Если человеку стало плохо на улице, то нужно как можно подробнее описать ориентиры местности.