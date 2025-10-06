Еще две платные парковки в жилых зонах открыли в Люберцах и Дзержинском

Фото: Минтранс Московской области

Новые платные парковки в жилых зонах заработали на Комсомольском проспекте в Люберцах и улице Угрешской в Дзержинском. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Первые платные парковки в жилых зонах были введены 15 сентября в Реутове на улице Некрасова и проспекте Мира и в Люберцах на улице Калараш. Более 100 жителей уже получили резидентские разрешения и могут бесплатно парковаться на этих парковках», — отметили в ведомстве.

Получить резидентское разрешение на новые места для машин могут:

Существует два вида документа. Оформить можно не более двух на одно жилое помещение.

  1. Ежедневная парковка с 20:00 до 8:00, кроме мест для инвалидов — бесплатно.
  2. Ежедневная круглосуточная парковка — 900 или 1 500 рублей в год, в зависимости от категории транспортного средства.

Нерезидентам-владельцам легкового транспорта придется оставление машин в жилой зоне 30 рублей в час, водителям мотоциклов — 15 рублей, а грузовикам — 55 рублей.

Резидентское разрешение можно оформить на региональном портале. Услугу окажут в течение шести рабочих дней. Документ будет активен после получения уведомления, его номер вносить никуда не нужно: после одобрения можно сразу парковаться на любом свободном месте.

Подробная информация о парковках и льготах доступна на сайте Минтранса Подмосковья.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте