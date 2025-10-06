Еще две платные парковки в жилых зонах открыли в Люберцах и Дзержинском

Новые платные парковки в жилых зонах заработали на Комсомольском проспекте в Люберцах и улице Угрешской в Дзержинском. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Первые платные парковки в жилых зонах были введены 15 сентября в Реутове на улице Некрасова и проспекте Мира и в Люберцах на улице Калараш. Более 100 жителей уже получили резидентские разрешения и могут бесплатно парковаться на этих парковках», — отметили в ведомстве.

Получить резидентское разрешение на новые места для машин могут:

владельцы и арендаторы жилья по адресу: Комсомольский проспект, дом № 8/2, 9, 10/1, 11, 11А, 13, 15, 16/2, 17, 18/1, 21, 20/2, 24/2, улица Преображенская, дом № 4, улица Назаровская, дом № 1;

собственники и наниматели квартир по адресу: улица Лесная, дом № 21, улица Угрешская, дом № 18.

Существует два вида документа. Оформить можно не более двух на одно жилое помещение.

Ежедневная парковка с 20:00 до 8:00, кроме мест для инвалидов — бесплатно. Ежедневная круглосуточная парковка — 900 или 1 500 рублей в год, в зависимости от категории транспортного средства.

Нерезидентам-владельцам легкового транспорта придется оставление машин в жилой зоне 30 рублей в час, водителям мотоциклов — 15 рублей, а грузовикам — 55 рублей.

Резидентское разрешение можно оформить на региональном портале. Услугу окажут в течение шести рабочих дней. Документ будет активен после получения уведомления, его номер вносить никуда не нужно: после одобрения можно сразу парковаться на любом свободном месте.

Подробная информация о парковках и льготах доступна на сайте Минтранса Подмосковья.