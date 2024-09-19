Еще две пешеходные зоны заасфальтируют в Дубне

Тротуары обновят на улице Флерова и перед университетом в Дубне. На этих участках появится долговечное покрытие, устойчивое к любой погоде.

Пешеходные зоны площадью 415 квадратных метров заасфальтируют на улице Флерова к концу недели. Здесь проходят туристические маршруты, по этим дорогам дети ходят в музыкальную и художественную школы.

«Дети к нам обратились — можете нам сделать тротуар? Участок небольшой, но, сказали, очень важный. Мы с командой обещали дороги обязательно сделать», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Сейчас рабочие демонтируют старый асфальт. Затем они установят бордюры, организуют подушку из песка и гравия на бетонном основании.

Параллельно обновляют пешеходную зону перед университетом «Дубна». Сейчас здесь работает техника. Все работы должны завершить к празднованию 30-летию вуза.

Специалисты отметили, что покрытие будет долговечным и устойчивым к погодным условиям.

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