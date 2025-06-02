Еще две народные тропы обустроят в Подольске

Работы начались в рамках губернаторской программы «Пешком». Всего в текущем году новые тротуары появятся на 28 участках.

Пешеходные дорожки начали асфальтировать в микрорайоне Климовск от улицы Циолковского к корпусу гимназии имени Подольских курсантов и в микрорайоне Южный на улице Сосновая, 8.

Около двух километров удобных пешеходных маршрутов обустроят в Подольске там, где их особенно не хватало жителям.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что на 2025 год запланирован большой объем работ по благоустройству. Их общая площадь составит около 110 тысяч квадратных метров. Большую часть объектов выбрали по просьбам жителей.

Комплексное обновление ждут 26 дворовых территорий, где заменят асфальт, бордюрные камни и обустроят новые парковочные карманы.

В Подольске также продолжат модернизировать детские площадки. Уже демонтировали устаревшее оборудование на семи объектах и вскоре установят там новые игровые элементы. Всего в этом сезоне обновят 19 детских площадок.