Еще две ключевые котельные модернизировали в Лобне

Масштабная модернизация системы теплоснабжения продолжается в округе. Работы проводит ресурсоснабжающая организация «ТЭК-10» в рамках концессионного соглашения по обновлению теплоэнергетического хозяйства.

В котельной «Катюшки» установили новые котлы, а котельную «Луговая» полностью переоснастили. Сейчас идет модернизация одной из крупнейших котельных — «Красная Поляна».

Также заработала современная оперативно-диспетчерская служба, которая круглосуточно следит за работой системы в реальном времени. Для быстрого реагирования на нештатные ситуации полностью обновлен автопарк аварийной службы.

Глава округа Анна Кротова отметила, что благодаря этим мерам удалось значительно сократить сроки плановых летних отключений горячей воды — теперь они составляют восемь дней. В этом году «ТЭК-10» продолжит замену изношенных теплосетей, уделяя особое внимание самым проблемным участкам.