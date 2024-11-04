Еще две детские игровые площадки обновят в Котельниках до конца года

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Котельниках с начала года модернизировали четыре детских игровых комплекса. Еще две площадки на Кузьминской улице и в микрорайоне Силикат обновят до конца 2024 года.

Вблизи дома № 11 в микрорайоне Белая Дача установили спортивный комплекс «Домбай». Здесь также разместили новые игровые элементы: качалку «Дуэт», карусель «Калейдоскоп», двухсекционные качели «Кураж» и детский городок «Суздаль».

Там же рядом с домом № 12 и в микрорайоне Силикат у дома № 27 модернизировали детские игровые зоны. Поставили качалки «Дуэт» и «Петушок», двухсекционные качели «Кураж» и детский городок «Суздаль».

Большой спортивный комплекс «Алатау» появился возле домов № 11-13 на Кузьминской улице. Для детей там установили качалку «Дуэт», качели на пружине «Вертолет», карусель «Водолей», качели «Азарт», двухсекционные качели «Кураж», детский городок «Мальта», гибкие элементы для лазанья «Овен». Также на площадке соорудили песочный дворик «Ривьера».

Помимо этого, во всех игровых зонах поставили информационные щиты, скамейки и урны.

Сейчас обновляют две спортивные площадки вблизи дома № 13 на Кузьминской улице, а также у домов № 17 и № 18 в микрорайоне Силикат.

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