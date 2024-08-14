Еще два жилищных сертификата вручили детям-сиротам в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В здании администрации состоялась церемония вручения двух сертификатов на жилье.

Среди получателей сертификатов — Ульяна Гильмутдинова, которая осталась без попечения родителей в 10-летнем возрасте. Она воспитывалась в приемной семье Татьяны и Владимира Ерховых до достижения совершеннолетия. Приемная семья стала для Ульяны родной, и она поддерживает с ними связь по сей день. Татьяна Николаевна, патронатный воспитатель Ульяны, продолжает оказывать ей помощь во всех вопросах. Девушка окончила школу два года назад и сейчас поступает в Зарайский колледж, планируя стать учителем физической культуры. Ульяна также воспитывает своего сына Тимура, которому недавно исполнилось два года.

Другим обладателем сертификата стал Данила Сысоев, который с 2015 года находился под опекой бабушки Анны Владимировны Уткиной. Данила состоял на учете в органах опеки и попечительства Раменского городского округа. В этом году он завершил обучение в Раменском дорожно-строительном техникуме и получил профессию «Машинист ДСМ».

Жилищный сертификат — это новая мера поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инициированная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Преимущество данной программы заключается в том, что получатели могут самостоятельно выбрать жилье в любом городском округе и сразу оформить его в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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