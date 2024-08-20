Еще два врача из Подольска получили жилищные сертификаты

В Подольске еще два врача стали обладателями жилищных сертификатов в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека». Медиков поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Среди награжденных — врач травматолог-ортопед Ильдар Шарипов, который уже два года успешно лечит маленьких пациентов в Подольской детской больнице. Также новую квартиру сможет выбрать Екатерина Толстикова, работающая медицинской сестрой в Подольской областной клинической больнице с 2015 года. Она переехала в муниципалитет с семьей из Воронежской области.

Напомним, что в сейчас действуют специальные меры поддержки для медиков, включая премию «Подмосковная медсестра/медбрат», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсацию аренды жилья. Эти инициативы направлены на улучшение условий работы и жизни медицинских работников в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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